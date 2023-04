Tuvieron que pasar varias semanas, para que Magaly Medina se atreva a criticar el programa de su amiga, María Pía Copello, anunciando anteriormente, que esperaría un tiempo para dar su crítica y hoy fue el día en el que la ‘urraca’ dijo de todo sobre ‘Mande quien mande’.

En sus primeras semanas, ‘Mande quien mande’, tuvo que agarrarse del rating que le dejaba la telenovela ‘Rubí’ y la conducción de María Pía Copello, fue muy criticada, debido a que Carlos Vílchez, se llevaba el protagonismo, motivo por el que con consejos, Magaly Medina habría entrenado a la excompañera del dragoncito Timoteo.

Uno de los consejos de oro que le dio Magaly Medina a su amiga Copello, fue que se muestre tal y como es con su círculo cercano: “Así como le he dicho a Pía Copello, que ella me encantaría que sea en su programa como lo es en la vida real, porque es una mujer divertida, tiene un fino sentido del humor, lanza unos dardos que a mí me encanta su ironía, su sentido del humor, es criolla a más no poder”.

La ‘urraca’ resaltó que su amiga está mejorando y que de hacerle caso a sus consejos al 100%, resaltaría como tiene que ser, sin embargo, a quien no le dio su visto bueno, fue a Carlos Vílchez en su personaje de ‘La Carlota’, pidiendo que lo retiren o regresen al elenco de Jorge Benavides: “No es graciosa, ella era graciosa en JB, lo habían empoderado, le dio su lugar, pero de ahí, no aporta más a ese programa”.

