Jesús Barco, el futbolista de 24 años que le robó el corazón a Melissa Klug, le habría sido infiel con una tercera persona. Tras los rumores de separación, la vidente Carmen Briceño se animó a explicar que pasó entre el futbolista del Sport Boys y la ‘chalaca’.

Según comentó en el programa ‘Un día en el mall”, Melissa Klug decidió terminar con Jesús Barco por un ampay del jugador con otra mujer.

“La carta de los amantes, ¡Uy! un ampay. Nos vamos a enterar muy pronto de una gran noticia que ha hecho que esta pareja se aleje, alguien, una tercera persona ha aparecido en la vida de él. El ampay ha sido con él, es algo que va a resonar en los próximos días, va a ser muy fuerte”, comentó Briceño.

Las conductoras le preguntaron si Melissa sería capaz de perdonarlo, a lo que la tarotista respondió que no.

“Melissa no cae en cuentos, ella no aguanta absolutamente nada. Para él va a ser muy difícil acercarse nuevamente a ella, va a ser un tiempo en que estará alejados donde tendrán que aclarar muchas cosas. De momento no veo que regresen, puede ser más adelante, cuando sanen las heridas que dejaron esta traición”, agregó.

Qué pasó con Jesús Barco

Melissa Klug y Jesús Barco terminaron su relación, según Reinaldo Dos Santos

El “Profeta de América” Reinaldo Dos Santos fue consultado por el posible fin de la relación entre Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco.

“Las profecías no fallan. Los dos están pensando ahora si regresan o no regresan, pero yo te voy a decir una cosa: ¡Eso se acabó y punto!”, aseguró Dos Santos.

