Tras el reencuentro que protagonizaron en El gran show, Melissa Paredes y Janet Barboza compartieron sus primeras impresiones. La exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba sorprendió al revelar que iba a dar un beso a la ‘rulitos’, pero esta última no habría querido saludarla de esta forma.

“Al principio mucha tensión, como es normal, porque no nos veíamos hace un año. Hay mucha gente que puede pensar que de pronto fui dura en su momento con Melissa, pero ella nunca va a dejar de ser una compañera de América hoy, ella nunca va a dejar de ser parte de la historia de América hoy, entonces hay mucho cariño para todos mis compañeros de América hoy, hay mucho cariño y hay mucho respeto”, dijo Janet Barboza.

Por su parte, Melissa Paredes lamentó que Janet Barboza no haya querido saludarla con un beso: “Me pareció que sí, cuando me estrechó la mano me pareció raro, pero bueno, ya yo creo que es tema de ella, no mío, yo igual le iba a dar su besito”.

No obstante, la actriz aseguró que no odia a sus excompañeros de América hoy, aunque no desea volver al set: “Ver a Janet aquí me trajo bastantes sentimientos encontrados, bonitos y también un poco malos, entonces es algo que lamentablemente no se puede evitar, no es que yo no quiera ir porque les puse la cruz, porque los odio, no, nada que ver”.

Pese a la incomodidad, Janet Barboza elogió el trabajo de Melissa Paredes: “Estoy celebrando sus éxitos en la pista, está brillando, está realmente increíble. Es que uno tiene que caerse para aprender, no existe el aprendizaje sin caídas y creo que Melissa está siendo un ave fénix, fabulosa”.

Fuente: América Televisión

