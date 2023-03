Este 7 de marzo de 2023, la periodista Patricia del Río decidió renunciar EN VIVO a su programa informativo “Las mañanas”, la cual se transmite en el canal Nativa TV, que emite su programación en los canales de señal abierta 20.1 y 18.1 de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

La expresentadora de RPP no pudo evitar conmoverse al anunciar que abandonaba su puesto de trabajo luego de las críticas que recibió por decir que los soldados deben aprender a nadar, en referencia a los 6 soldados que perdieron la vida ahogados en el río Ilave, de Puno, el último domingo 5 de marzo.

“ Ayer pasó una estupidez, yo y lo sostengo… dije que que nuestros soldados deben aprender a nadar, pero la prensa de mier.. y de quienes quieren escuchar lo que quieran escuchar dijeron que yo le eché la culpa a los soldados, que era una racista, mote que me han puesto muchas veces”, comenzó diciendo la periodista.

Luego, Del Río estalló en llanto al sostener que le estaban robando la calma y afectando emocionalmente.

“Yo me voy porque… ya basta. No estoy llorando, yo soy demasiado emotiva, no estoy llorando por mí, porque no soy una víctima de nada. Sino porque no se puede hacer periodismo así… Porque las personas que creemos que la verdad es importante no podemos seguir en manos de gente que está dispuesta a destruir tu vida, tu tranquilidad, tu honra, porque yo sí tengo un montón que perder” , acotó intentando contener las lágrimas.

Qué pasará con Patricia del Río

Patricia del Río confirmó que se alejará de la TV para dedicarse a su familia y a otras actividades. Consideró que siempre hizo “un periodismo decente” y no merece ser vapuleada ya no tiene nada de qué avergonzarse.

“Tengo muchas maneras de trabajar. Gracias a Dios, trabajo nunca me ha faltado y no me va a faltar. Todo lo que tengo ha sido producto de mi trabajo (...) Yo (creo que) soy una persona que ha hecho una vida digna de la que me siento orgullosa. No voy a permitir que nadie me robe un minuto de calma, mi derecho de llegar a mi casa tranquila, de disfrutar de mi hijo, mi familia” , dijo.

“No voy a exponer mi tranquilidad emocional”, agregó.

Patricia del Río: por qué fue despedida de RPP Noticias luego de 15 años de trabajo

En julio del 2021, la periodista Patricia del Río fue despedida de RPP Noticias. Según revelaron, ella fue informada de su salida al término de su programa matutino. ¿El motivo? razones económicas; sin embargo, trascendió que tampoco hubo negociaciones ni una propuesta de reducción de sueldo a la periodista.

TE PUEDE INTERESAR