La tarde de este lunes 21 de noviembre de 2022, Rodrigo González sorprendió a sus televidentes al aparecer en su programa “Amor y Fuego” luciendo unos lentes negros. El compañero de Gigi Mitre se excusó EN VIVO y reveló la razón del por qué está usando estos accesorios.

El presentador de espectáculos reveló que está padeciendo de un fuerte cuadro de conjuntivitis y por ese motivo tiene tapado sus ojos.

¿Qué dijo Rodrigo González?

“Había dos opciones, o me quedaba en casa, razón que no había, porque un proceso de conjuntivitis no te tumba a la cama y me quedaba sin rajar y sin todo lo que hay hoy, o me ponía los lentes u salía al aire”, dijo Rodrigo González en un inicio.

“Este ojo ya está, duele mirarme, pero el de acá no, me empezó el sábado, pero acá estoy, igual veo”, agregó ‘Peluchín’.

