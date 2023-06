Samahara Lobatón, de 21 años de edad, confirmó que vive de lo que cobra cuando asiste a los programas de televisión. Sin embargo, tuvo que bajar su tarifario habitual para asistir al programa ‘América HOY’ este martes 27 de junio de 2023.

Recordemos que ella había pedido 6 mil soles al magazine de Ethel Pozo, pero sostuvo que hoy tuvo que “bajar” sus exigencias.

“Yo tengo un tarifario para presentarme en todos los programas, acá lo saben y lo saben en los otros programas, este es mi trabajo y yo vivo de eso” , comentó Lobatón.

Como se recuerda, ella fue acusada de ponerse de acuerdo con su expareja Youna para lucrar con su separación.

“Hoy día, luego de 20 años que me piden bajar mi presupuesto... ¡tuve que bajar si no llegaban! ¡Qué pobres! ¿Cuántos auspiciadores tienen? Armando, no seas tan duro. ¿Quieres contenido? No seas tan duro. Ahora van a estar en quiebra un mes” , agregó.

¿Cuándo dinero cobra Samahara Lobatón para ir a un programa de TV?

El 22 de junio, el magazine ‘América Hoy’ mostró las conversaciones entre el equipo de producción y la joven influencer. Samahara Lobatón habría exigido el monto de 6 mil soles para dar detalles de su separación con el padre de su hija.

“ Seis mil soles, quien me lo pague ahí estoy ”, escribió la Samahara.

