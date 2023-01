Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña se casarán este sábado 7 de enero. Tras confirmar que la boda se realizará en esta fecha, el periodista Samuel Suárez sorprendió a propios y extraños al afirmar públicamente que la empresaria merece ser feliz pues es una buena persona.

“Qué lindo que la baby Brune llegue al altar, me emociona muchísimo, tengo la dicha de conocerla de ‘Bienvenida la tarde’ y sé la buena persona y noble que es, y de verdad qué felicidad por ella de que encontró el amor y que mira, después de tanto tiempo por fin va a dar el sí”, dijo ‘Samu’, lo que sorprendió a muchos pues él no suele hacer estos comentarios sobre los personajes de la farándula.

Sin embargo, Samuel Suárez le dio un ‘jalón de orejas’ a Brunella Horna por un rumor que escuchó sobre la boda: “Ah, eso sí, me parece extraño algunas cosas que me han comentado por ahí. No creo yo que la parejita de esposos vaya a hacer una ridiculez como la que estoy escuchando por ahí de quitar celulares, de todo eso para evitar imágenes. Yo lo escuché y lo primero que dije ‘no creo’ porque de verdad me parece hoy en día una ridiculez enorme tanto hermetismo con todo el tema de la boda. Está bien, se van a casar, está bien, no han querido bulla, pero hay cositas que no ¿no?”.

Además, el periodista informó que Brunella Horna y Richard Acuña habrían optado por la privacidad en la vida, pero aun así habrá gente que los criticará por gastar mucho dinero en esta celebración.

“Me parece prudente que el día de hoy la parejita de esposos no haga gala de todo el derroche que van a realizar en medio de un país que todavía se está tratando de recuperar después de tantas desgracias. Sí, va a ser criticable de todas maneras (...) ténganlo por seguro porque lo que vamos a ver es derroche, quizás no van a tener al Manuel Turizo real, pero pueden tener a Manuel Turizo de Yo Soy, lo importante es que disfruten su amor, eso es algo que no se va a criticar, pero tengan por seguro que igual, al ser políticos, al estar en la vida pública, van a llover todo tipo de (criticas)”.

Brunella Horna - diario Ojo

Fuente: Instarandula

