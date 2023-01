La excongresista Susy Díaz sorprendió al afirmar que su expareja, Eddie Hidalgo Lama, mejor conocido como el ‘Mero Loco’, la utilizó para vender más ceviche en su negocio.

En diálogo con la periodista Milagros Leiva, la exvedette contó que antes soñaba con casarse: “Me he casado dos veces, se quieren casar otra vez conmigo, pero yo ya no, en vez de dar el sí, doy el no, me voy corriendo, ya no me quiero casar”.

“No, ya no (me quiero casar), ahora estoy mejor tranquila, ahora sí cumplo en mandamiento número 7: no cometerás actos impuros”, dijo entre risas. En ese sentido, Milagros Leiva le preguntó si los hombres la han utilizado.

“Sí, yo creo que el Mero Loco me utilizó para que se vuelva famosa su cevichería y vender bastante ceviche porque, desde que me separé de él, ya está en nada”, respondió Susy Díaz.

“Andy V se volvió famoso, se pegó a mí, lo conocí en canal 9, grabando Vidas Extremas, y me persiguió, me pidió mi teléfono y sabiendo que tenía una relación con el Mero Loco, se metió y se volvió famoso, que es lo que quería”, acotó.

Según Susy Díaz, no está buscando pareja: “Yo ahora prefiero estar sola, tranquila, porque no veo a nadie que se acerque a mí, alguien que valga la pena, que yo le dé mi espacio, mi estrella, mi energía, no, yo creo que ya, siempre he tenido una pareja, una sonsera al lado, ya creo que es momento de estar yo sola, sola me siento feliz”.

Finalmente, Susy Díaz aseguró que su expareja era infiel: “El Mero Loco de mi misma edad, pero más sacavueltero”.

Fuente: Willax Televisión

