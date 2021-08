Estrella Torres dejó en shock a todos al anunciar públicamente y en televisión nacional que terminó con el cantante Tommy Portugal, luego de siete largos años de relación.

La exintegrante del grupo ‘Puro Sentimiento’, de 24 años de edad, reveló al programa ‘Mujeres al mando’ que está soltera, sin indicar cuándo puso fin con el artista de 39 años.

“Mi corazón está tranquilo, enfocado en lo mío, en mi familia. Ya cerré una etapa”, comenzó diciendo. “Es mi gran amigo, siempre lo será, lo quiero un montón, y él lo sabe”; añadió.

Luego cometió un lapsus y señaló que terminaron porque priorizaron “su salud mental”, aunque luego se corrigió.

“No fue nada malo (la razón por la que terminamos), para que no es especulen cosas nada. Preferimos por nuestra salud mental (terminar), no, no mental, no sé que estoy hablando, disculpen. Más que todo, llevar nuestra relación en paz”, sostuvo en vivo.

Estrella Torres tenía planes de matrimonio con Tommy Portugal

Esta noticia causó sorpresa pues tan solo en febrero del 2021, Estrella Torres dijo que ambos tenían planes de matrimonio y hasta querían formar una familia con Tommy Portugal cuando acabe la pandemia.

“[¿Piensan retomar los planes de matrimonio?] Obviamente los planes de nosotros y de mucha gente se han vistos truncados, pero ya hay una luz al final del túnel, así que hay que esperar con paciencia y cuidándose bastante para que pase todo esto”, había declarado en febrero al diario Trome.

“Gracias a Dios nos va bien y debe ser porque no nos gusta exponer mucho nuestra relación. Toda la gente ya sabe que somos novios y es más que suficiente”, había comentado en ese tiempo.

Estrella Torres quería ser mamá

En enero de este año, Estrella Torres expresó sentirse un poco apenada porque esto no pasará.

“Lo que pasa es que estuvo una vidente que me dijo que este año me convertiría en mamá y estaba emocionada, pero hoy (ayer) ya quedó descartado porque se regularizó mi periodo, así que no fue necesario hacerme una prueba de embarazo”, respondió Estrella Torres, quien al parecer ya tenía el nombre del bebé.

Tommy Portugal y Estrella Torres

