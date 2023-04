No tiene suerte en el amor. El modelo Gino Pesaressi y Andrea Aguirre dieron por culminada su relación de más de tres meses, así lo anunció ella en sus redes sociales este 31 de marzo de 2023. La joven de 29 años también reveló las razones de su separación.

Como se sabe, el exchico reality hizo público su romance con la actriz luego de ser ampayado con ella en situaciones cariñosas. La pareja se mostraba muy enamorada, incluso recibieron el Año Nuevo 2023 juntos. No obstante, el amor no habría sido suficiente y decidieron separarse.

¿Por qué terminaron Gino Pesaressi y Andrea Aguirre?

“¿Sigues con Gino?”, le preguntaron a la pellirroja en Instagram; a lo que ella no tuvo ningún reparo en responder: “ No, ya no, desde hace rato. No buscábamos lo mismo a futuro. No ha pasado nada malo.



“(No somos) ni buenos ni malos (amigos). Simplemente, ya no estamos en la vida del otro, pero es lo mejor para ambos, así que todo bien ”, detalló.

Desde que se separó de Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz, Gino Pesaressi no había oficializado una relación seria con una persona. Sin embargo, a finales del año pasado, sorprendió al presentar a Andrea Aguirre como la nueva dueña de su corazón.

