Juraron ser la pareja ideal el uno para el otro, pero todo parece haber sido una ficción, ya que el último 26 de agosto, Karla Tarazona y Rafael Fernández, anunciaron por redes sociales su separación definitiva y los motivos van saliendo a la luz.

Según informó el diario ‘Trome’, ambos implicados estarían pasándola mal debido a la separación y el motivo sería que el amor que sentía Rafael Fernández por Karla, se fue desvaneciendo con el tiempo.

El empresario decidió pronunciarse en redes sociales, anunciando que está buscando el apoyo de quienes más lo quieren: “Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí. Te quiere siempre, papá”.

Por su parte, Karla Tarazona anunció que no haría un alto en sus actividades laborales en la radio y televisión y “seguirá adelante por sus hijos”, quienes también le cogieron un gran cariño al empresario que los trataba como sus propios hijos.

