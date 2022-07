Tepha Loza y Sergio Peña podrían haber terminado según Magaly Medina

Todo tiene su final. Al mismo estilo de Paolo Guerrero y Alondra García Miro, la nueva pareja de la selección, Sergio Peña y Tepha Loza, se habría distanciado pero no tendría ganas de confirmar la ruptura, dejando señales en sus cuentas de Instagram con indirectas que luego borraron.

Luego de anunciar que no estaría más en ‘Esto es Guerra’, todos pensaban que Tepha Loza iría tras de Sergio Peña para seguir viviendo su romance; sin embargo, eso no fue así e incluso el futbolista está hace una semana en Perú, pero no se ve con la hermana de Melissa.

Quien lanzó la indirecta más reveladora fue Sergio Peña: “Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida, pero nunca tuvimos una despedida”, quizá por roche o para no dar más señales, pero lo borró a los pocos minutos.

Por su parte, Tepha Loza se lució solita en el baby shower de Korina Rivadeneira y dejando indirectas de que no la está pasando nada bien.

