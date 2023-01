El retorno de Ursula Boza a la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, hizo que sus fans recuerden su relación con Christopher Gianotti, con quien ahora se encuentra divorciada, luego de 9 años de larga relación, que dejó un hijo de por medio.

Úrsula Boza, dejó entrever que Christopher Gianotti la habría dejado porque se enamoró de otra mujer: “Habíamos acordado que, si uno de los dos quería pecar o sacar los pies del plato, nos separábamos (…). Yo no digo que terminaste por irte con otra, pero a los meses estuviste con otra persona. Para mí eso fue doloroso, me acordaba de esa conversación. No me sacó la vuelta, no estaba conmigo, pero [me dolió]”, confesó la popular ‘Mirada de tiburón’ en el podcast que tiene con el padre de su hijo.

La pareja, estando un poco más estable y conviviendo durante pandemia, decidió retomar su relación en cuarentena, sin embargo, no funcionó y esta vez quien terminó fue ella: “Después del año te dije que no podía, yo terminé contigo. Yo había dicho: ‘Sí, puedo, el amor todo lo puede’, pero no. Mi cabeza estaba hecha miércoles, así que te dije que mejor lo dejábamos aquí porque no me sentía bien. No me estaba entregando del todo a ti, cuando tú sí lo estabas haciendo. Para ti era una nueva etapa conmigo, pero no era justo”.

