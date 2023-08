Vanessa Terkes sorprende al revelar la verdad sobre su enemistad con Tilsa Lozano en una reciente entrevista que ha captado la atención. La actriz se refirió a su relación conflictiva con la exconejita de Playboy y apuntó a Juan Manuel Vargas como la causa de su disputa.

La actriz se confesó con el diario local Trome y terminó revelando los verdaderos motivos por los que está distancia de la popular ‘Tili, y todo habría comenzado con una interacción que tuvo con el ex futbolista Juan Manuel Vargas algunos días antes del estreno de una reality de competencia que ambas condujeron en Latina.

¿Por qué están distanciadas Vanessa Terkes y Tilsa Lozano?

Vanessa Terkes confesó que todo habría comenzado con una llamada por parte del ex deportista en la que habrían conversado de algunos temas sociales, y que su ex pareja Roberto Martínez también reveló en televisión.

“Un día antes de que yo estrenara programa (En Latina), Roberto sale en ‘El Valor de la Verdad’ y cuenta una llamada telefónica que me hace el ‘Loco’ (Juan Manuel Vargas), hablamos de temas sociales, y Roberto sintió una cosa distinta a la que pude percibir yo, cuenta eso en el programa”, contó para Trome.

Al respecto, Terkes explicó que al día siguiente, Tilsa Lozano, quien no tenía ninguna relación sentimental con el ‘Loco Vargas’ le habría “puesto la cruz”. “ Al otro día, la otra (Tilsa) no sé por qué, que no era su esposa ni nada por el estilo, y él no estaba haciendo nada malo, me puso la cruz. ¿Por qué? No sé, supongo que por lo que dijo Roberto ”, agregó.

Vanessa Terkes ignoró a Tilsa Lozano

“Pero la verdad yo nunca me he peleado con ella, tienes que saber con quién. Nunca le he respondido ni me he puesto de boca a boca cuando ella ha hablado de mí, prefiero evitarla ”, señaló.

“ Yo sé que no me tiene simpatía para nada, ha hablado de mí como si la gente del medio no me conociera. Me han dicho que le responda, pero no, para qué ”, finalizó Vanessa Terkes para Trome.

