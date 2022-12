La influencer Valery Revello sorprendió a propios y extraños al revelar que no pudo cumplir una promesa que le hizo a su hija de pasar la Navidad en familia. Aparentemente, la exesposa de Sergio Peña todavía no podría sacar a su niña del país, ni siquiera para fechas importantes.

“Agradecida por el mejor regalo de tenerte a mi lado todos los días de mi vida.. el año pasado te prometí que la mesa iba a estar llena y que te daría una mejor navidad, esta vez la mesa nuevamente está vacía pero haré que sea inolvidable. Tu y yo juntas desde el día 1, y eso es lo que importa.. hoy, mañana y siemprr, feliz navidad a mi familia que tanto amo y extraño, y a todos ustedes porque son una parte importante en nuestros corazones, de verdad gracias por acompañarnos”, señaló Valery Revello en Instagram.

Sin embargo, un usuario le pidió que no mande indirectas a su expareja Sergio Peña: “Lindas, pero tú descripción dice mucho. Deja que el tiempo ponga a todo en su lugar en estas fechas de amor u paz dejamos el rencor”.

“Callar: lo que debe hacer una mujer, debemos quedarnos calladas por el miedo al que dirán, nos maltratan nos hieren nos lastiman y nosotras solamente debemos CALLAR. Hablar de nuestras emociones nos hace locas, exageras y rencorosas, así que debemos callar mientras los hombres pueden hacer lo que se les dé la gana dejando de lado sus responsabilidades. Valery tiene todo el derecho a hablar y no caer en esa sumisión absurda a la cual se nos ha obligado desde tiempos remotos”, la defendió otra usuaria.

La primera cibernauta continuó criticando a Valery Revello y aseguró que siempre habla de lo mismo: “Nadie dice que calle, pero recalcar a cada momento ese tema deja mucho que decir”.

La influencer no se quedó callada y expresó todo el dolor que siente por no poder estar con su familia, quienes viven fuera del país, en Navidad: “Que tema? El no poder pasar navidad con mi familia dos años consecutivos? Me duele, me hiere, me molesta, me entristece! Esta mal?”.

¿Por qué Valery Revello no puede sacar a su hija del país?

Hace varios meses, Valery Revello contó que todo estaba listo para mudarse a Miami, donde vive su familia y donde tenía planeado estudiar una maestría. No obstante, el padre de la niña le negó el permiso para que viaje con la pequeña.

“Ustedes saben que me había mudado a Miami y había llevado todas mis cosas para allá; había llevado mis maletas. Ella (su hija) ya tenía nido, pero cuando vine acá a Perú me di con la sorpresa de que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes ilimitados, pues saben que viajamos a todos lados juntas”, contó Valery.

