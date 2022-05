Armando Tafur, productor de ‘América Hoy’, concedió una extensa entrevista a un diario local donde hablo sobre la charla que tuvo Ethel Pozo con Melissa Paredes. Además, no descartó el regreso de la modelo a la conducción del magazine.

“Hace tiempo estoy viendo la opción de generar algún tipo de contenido con respecto a Melissa, incluso hablé con ella personalmente si de repente algún día podíamos tenerla en ‘América Hoy’ de invitada o de alguna otra forma, coincide cuando explota esto de la conciliación”, declaró para Trome.

Asimismo, Tafur aseguró que no quieren “lavarle la cara” con su entrevista sobre Rodrigo Cuba. “Acá no se trata de juzgar ni crucificar a nadie. Entonces, no se trata de lavarle la cara a nadie, no tenemos por qué hacerlo”, sostuvo.

“Para empezar, Melissa no trabaja actualmente en América ni en GV... me consta haber visto una Melissa preocupada por su hija al 100%, por lo menos en los meses que trabajamos juntos”, agregó.

¿Por qué Melissa Paredes fue retirada de “América hoy” tras el ampay con el ‘Activador’?

Sobre la polémica salida de Melissa Paredes de “América Hoy”, el productor señalo que no despidieron a la actriz por su infidelidad a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba con el bailarín Anthony Aranda.

“Lo que se le dice a ella es: ‘Tómate el tiempo que necesites para ordenar tu vida, ordenar tu situación y luego de eso, veremos’. Han pasado ocho meses y ¿en qué estamos?, ella no iba a estar con cabeza para estar conduciendo”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR