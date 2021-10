Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, se negó a saltar por su fobia en un reto de altura para el programa “América Hoy” desde la Escuela de Paracaidistas del Ejército.

Aunque estaba vestido con la indumentaria para realizar el deporte extremo y resguardado por algunos miembros del Ejército, el colaborador de “América Hoy” se negó a saltar.

“Yo le expliqué al productor y desde temprano, que yo no me voy a tirar. Yo no sirvo para esto”, expresó ‘Giselo’ muy nervioso.

Ante esta queja pública, Janet Barboza y sus compañeras de conducción se dirigieron al productor del programa, Armando Tafur, para que le brinde alguna indicación a ‘Giselo’.

El productor se acercó al micrófono de Barboza y ante la desobediencia de su colaborador, Armando Tafur indicó que ‘Giselo’ “está despedido”.

Edson Dávila no se quedó callado y expresó su molestia en vivo: “Bueno, entonces ustedes (por sus compañeras de conducción) levanten el programa solas. Gracias por la oportunidad”.

Tras las palabras de ‘Giselo’, la producción del programa no volvió a conectarse con su colaborador y su destino en “América Hoy” es incierto.

