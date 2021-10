Patricio Parodi y Luciana Fuster continúan grabando escenas para los siguientes capítulos de ‘La academia’ de “Esto es guerra”. Este jueves 7 de octubre, el modelo compartió el detrás de cámaras junto a su compañera.

“Pepe, puedes no citarme en la mañana, todos los días me citan en la mañana”, reclamó Patricio Parodi al productor Jose Luis Peña. “No, lo que pasa es que como tú no te aprendes tus guiones”, respondió el productor.

Sin embargo, Patricio Parodi culpó a Luciana Fuster: “No, no es por eso, sino es porque esta señorita tiene radio. Luciana, escúchame, ¿puedes grabar algún día la radio para que yo venga a las 4 de la tarde a grabar? Ya me cansé, Pepe, de venir 9 de la mañana por esa señorita”.

El productor de “Esto es guerra” no se quedó callado: “Bueno, eso te pasa por ‘agarrar’ con ella pues, quién te manda”, dijo Jose Luis Peña. “¡Tú! ¡tú! Es tu guio, ¿te crees vivo, no? ¡Te encanta el morbo!”, respondió ‘Pato’.

¿Otro beso entre Luciana Fuster y Patricio Parodi?

Poco después, Patricio Parodi deslizó que podría volver a besar a su compañera: “Luciana, ¿va a haber beso hoy día? [...] ¿Beso entre Luciana y yo?”, preguntó.

La modelo, entre risas, afirmó que Patricio Parodi quería besarla: “Pepe Lucho ¿va a haber beso hoy día? [...] Patricio quiere que haya beso”.

Fuente: Instagram Patricio Parodi | Luciana Fuster

TE PUEDE INTERESAR