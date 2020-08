César Mori Cachay, más conocido como ‘Puchito’, expresó su indignación por la noticia falsa que comenzó a circular en las redes sociales, donde se daba cuenta sobre el supuesto fallecimiento de ‘La Bibi’.

Como se sabe, Miguel Ángel Campos ‘La Bibi’ está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Ate, donde lucha por su vida tras contraer el COVID-19.

“Quiero denunciar a las personas que me han mandado a mi Facebook de que Bibi acaba de fallecer. Es una falta de respeto, burlarse sobre mi gran amigo. Me lo han mandado ahora”, dijo enfurecido en el programa ‘Tengo Algo Que Decirte’ de Latina.

Esta misma información falsa le llegó a Jorge Cruz, presidente de la ‘Asociación de artistas cómicos urbanos', quien también mostró su indignación.

“En la mañana me llamaron y me hicieron esa broma estúpida de que la Bibi había fallecido”, comentó.

Puchito desmiente noticia sobre 'la bibi' - OJO

Cabe mencionar que tras ser levantada la cuarentena, Miguel Angel se quedó sin trabajo y sin ingresos.

“Estoy infectado y solamente quiero pedirles un favor, que me ayuden a conseguir una clínica que me pueda dar la mano, por favor se lo pido de corazón. Ayúdenme por favor. A toda la gente que se ha reído conmigo, nunca he pedido favores, pero necesito oxígeno y una clínica que me atienda. Gracias y que Dios los bendiga”, expresó hace unos días el cómico ambulante.

Presidente de cómicos ambulantes

TE PUEDE INTERESAR