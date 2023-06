¿Cuál fue el motivo? Laura Bozzo preocupó a todos sus fieles seguidores al mostrar una fotografía suya con el rostro lleno de moretones. Y es que la conductora de televisión confesó que había sufrido una aparatosa caída.

Según la polémica figura de televisión, el incidente se dio después de haberse golpeado debido a una descompensación generada por la depresión que padece actualmente,

“Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida” , escribió la popular ‘abogada de los pobres’ en su cuenta oficial de Twitter.

Tras su publicación, los internautas se solidarizaron con Bozzo, incluso le compartieron números telefónicos de ayuda psicológica.

“‘Ánimos Laura! Te queremos desde Perú'; ‘Fuerza desde la Argentina’;’ Que papá lindo te cuide a cada día. ¡Abrazos mil’; ‘Recupérate pronto te envío un fuerte abrazo desde Colombia’; ‘Laura ánimo! ¡Eres inspiración para mí! Te admiro mucho’”, fueron algunos de los comentarios que generó su publicación y que ella agradeció.

