Sin miedo a nada. Dalia Durán no se calló nada y denunció irregularidades en el proceso legal que viene enfrentando con su aún esposo, John Kelvin, quien la masacró y agredió psicológicamente. Y es que la cubana señaló que le parece extraño que hayan dictado libertad para el cantante, cuando hay pruebas que aún no han sido analizadas.

“Es una medida cautelar, el juicio todavía no se da. Que hay irregularidades en esta última audiencia que hubo, por eso se ha solicitado el video de esa audiencia, porque ahí fue que él negó el cese de prisión en primera instancia”, comenzó diciendo la modelo en conversación con ‘América Hoy’.

En ese sentido, la ciudadana extranjera denunció que las autoridades de nuestro país estarían ejerciendo corrupción al dejar libre al cumbiambero.

“Ellos se están contradiciendo, cuando aún faltan un montón de pruebas que todavía no están. Entonces, no comprendo cómo ellos han podido hacer eso, pero me queda claro que es un tema de corrupción. Acá ha habido algo de por medio tramado”, expresó bastante indignada.

John Kelvin saldría de prisión MAÑANA martes

Ricardo Franco de la Cuba, actual abogado de John Kelvin, señaló que su patrocinado podría quedar en libertad el día lunes 3 o martes de julio del presente año, luego de haber sido encarcelado por haber violado la orden de alejamiento hacia su aún esposa, Dalia Durán.

“Como la sentencia (de liberación) la dieron el jueves por la noche, los oficios no han llegado al penal (Lurigancho), el viernes fue festivo y sábado y domingo no trabajan”, comenzó diciendo el letrado.

“Entiendo que todo se tramitará el lunes, espero que ese día llegue el documento para que pueda salir o de lo contrario el martes a primera hora, porque ya se ordenó su libertad”, precisó

