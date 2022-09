Este 20 de septiembre de 2022, durante el programa Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre se burlaron de la renuncia de Rafael Cardozo al programa “Esto es guerra” por las preguntas que le realizaron sobre su supuesta ruptura con Carol Reali ‘Cachaza’.

“¡Tú vas a creer, él con lo contestatario que es!”, expresó ‘Peluchín’, quien le mandó un mensaje al brasilero: “Tú sabes cómo es eso y creo que precisamente por ese tema te han elegido a ti para generar controversia y ‘yo renuncio’, dice. ¿Por qué? ¿Porque le preguntaron por Cachaza? Ahora resulta que están haciendo un escándalo de todo esto”, acotó.

Según ‘Peluchín’, el proceder de Rafael Cardozo fue “exagerado e innecesario”, mientras que Gigi Mitre aseguró que todo es un “cuentazo”.

“Mira, Rafael Cardozo todo el día renuncia, es perfecto para hacer show y a estas alturas ya no es Rafael Cardozo, sino ‘cargoso’ porque con ese cuento de que renuncia, que ‘Esto es guerra’, que no sé qué, un comunicado y tal, y con cara de cínico y se pone mascarilla para que no le vean la mentira y no lo delate, qué va, no ha renunciado a nada”, manifestó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González aseguró que Rafael Cardozo tiene una relación tóxica con la producción del reality: “Mariana y Rafael o la productora son como el Youna con la Samahara, terminan, regresan, tienen una relación tóxica, se va, vuelve, se pelean, se vuelven a contratar, se vuelven a llamar, va a otros canales, raja de ellos y de ahí regresa”.

Además, Gigi Mitre afirmó que “la única forma que yo creería que Cordozo ha renunciado es si lo veo en ‘Esto es bacán’”.

Fuente: Willax Televisión

