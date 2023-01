Fuerte y claro. Melissa Paredes anunció mediante sus redes sociales que formará parte de la conducción del nuevo programa de Panamericana Televisión, “Préndete”, que incluye a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’ también como presentadores.

En ese sentido, Adriana Quevedo también se pronunció al respecto, pues como se sabe, no le renovaron contrato en el canal de televisión, ni mucho menos será parte del magazine matutino que competirá con “América Hoy”.

A través de sus redes sociales, la actriz envió unos cuantos peculiares mensajes que muchos usuarios consideran serían indirectas para la exesposa del ‘Gato’ Cuba, Metiche y Karla.

“A la gente no siempre le gustas y no siempre están felices por ti; y si te rodeas de personas que no están acostumbradas a tu éxito, se vuelven temerosas”, fue el comentario que se escucha decir a Oprah y que sería en clara alusión al momento que estaría viviendo en su vida laboral.

Por otra parte, Adriana Quevedo también se refirió a las consultas que le estarían haciendo sus seguidores sobre su abrupta salida de Panamericana, a lo que prometió pronto responder.

“Me están pidiendo que hable. Tranquilos, tranquilas. Quieren saber un montón de cosas, tranquilos, todo en su momento, esperen”, dijo la artista peruana.

