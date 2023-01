El 30 de enero de 2023, Micheille Soifer sorprendió a sus seguidores al lucirse con un misterioso galán en las redes sociales. Poco después, Alain Almeida, cantante de ‘Combinación de La Habana’, confirmó que él era el hombre de la foto.

A través de Instagram, Alain Almeida publicó una foto en la que aparece dando un beso a Micheille Soifer: “Aquí con mi jermita nueva pe”, escribió el integrante de ‘Combinación de La Habana’.

Y aunque muchos pensaron que se trataba de una ‘oficialización’, el programa América Hoy llamó a Alain Almeida, quien negó tener un romance con la exchica reality: “No, no, no tengo nada con ella, no puedo decir eso”.

Asimismo, el programa se contactó con el diseñador peruano Yirko Sivirich, quien contó que, en las fotos, Micheille Soifer luce abrigos de su marca: “Le prestaron ropa para un videoclip que está haciendo Micheille”, comentó.

