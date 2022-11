Todos vuelven a las canchas y Fiorella Rétiz no podía ser ajena, revelando en redes sociales que está haciendo la misma chamba que hacía con Aldo Miyashiro, pero en otro equipo de ‘pichangas’, lo que deja cada vez más cerca el reencuentro de los que en un momento fueron amantes.

El reportero de Magaly Medina tenía en frente al polémico Aldo Miyashiro y no perdió la oportunidad para preguntarle cómo manejaría un posible encuentro en las canchas con su examiga cariñosa y sorprendentemente, esta vez el ‘Chino’ no se quedó callado: “Mira, solamente voy a decir que, en la vida, siempre todos tenemos derecho a trabajar, absolutamente todos y la mejor onda para todos”.

Aparentemente, el ‘Chino’ olvidó que él fue quien despidió a Fiorella Rétiz, ya que él era su jefe, pero ahora asegura que todos tienen derecho a trabajar, por su parte, la polémica reportera, también señaló lo que haría si se encuentra con Aldo Miyashiro: “Me voy a cruzar, no puedo vivir pensando en que nunca me voy a cruzar, puede pasar, trabajo, es trabajo”,

TE PUEDE INTERESAR