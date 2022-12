Alexandra Méndez ‘La Chama’ volvió a estar en la palestra debido a sus recientes coqueteos con Sergio Peña, con quien ha sido captada en más de una oportunidad en situaciones bastante comprometedoras. Sin embargo, la modelo sorprendió al confesar que aún sigue considerando a Tepha Loza como amiga suya, pese al romance que mantuvo con el futbolista peruano hace algunos meses atrás.

Todo se dio durante la última edición del programa “Amor y Fuego”, cuando una reportera se comunicó con la exchica reality, quien se encontraba realizando una sesión de fotos al norte del país, para consultarle sobre su romance con el pelotero.

Al no querer entrar en detalles, ‘La Chama’ fue puesta en aprietos por la comunicadora, quien también le preguntó sobre la relación amical que mantiene con la hermana menor de Melissa Loza.

“Yo no puedo opinar sobre su relación (con Sergio Peña), no sabía nada. A Tepha la quiero mucho, es mi amiga y me parece espectacular. Hemos estado por vernos y no nos hemos visto porque no hemos coincidido, pero la quiero mucho y es mi amiga”, manifestó Alexandra.

TE PUEDE INTERESAR