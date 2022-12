El cantante Jonatan Rojas fue entrevistado por el periodista Carlos Orozco en su canal de YouTube, y recordó su paso por las orquestas Hermanos Yaipén y Gran Orquesta Internacional.

“Me imagino que (Hermanos Yaipén) te ofrecieron algún tipo de mejora y tal, y pese a ello tú decides tomar otro camino”, le dijo Carlos Orozco al recordar su salida de la orquesta de Walter y Javier Yaipén. “Sí, decidí tomar otro camino”, dijo Jonatan Rojas.

“¿Sientes que fue la mejor decisión?”, le preguntaron. “Sí, porque sentí que ya cumplí mi ciclo. Hay muchas oportunidades para volver, me dicen, pero son etapas”, comentó Jonatan Rojas.

Jonatan Rojas también explicó cómo se incorporó a la Gran Orquesta: “Estaba en ‘Bienvenida la tarde’ y ellos, esta empresa, me dicen ‘a él no lo vemos como un chico reality, él es cantante’, o sea, porque mi profesión es cantante, entonces empezaron a decir ‘lo llamamos’, me llaman, recibo esta llamada y me dicen ‘queremos contar contigo’”.

“¿No te llama Christian (Domínguez)?”, le preguntó Carlos Orozco. “No, Christian no me llama, después él porque después tenemos una reunión con él, porque él me dejó en claro que era parte de la sociedad (...) se hizo una logística muy buena, empezamos a grabar, las giras, la orquesta (estaba) bien”, explicó el cantante.

Cuando le preguntaron si la Gran Orquesta le ofreció un mejor sueldo, Jonatan Rojas lo admitió: “Claro, fue una mejor calidad de vida. Ellos, en ese entonces, me dieron una mejor calidad de vida para poder estar bien y poder estar tranquilo y seguir trabajando”.

Fuente: YouTube Carlos Orozco

