Alondra García Miró no quedó bien parada ante los usuarios en redes sociales luego de un video de ella juergueando en una fiesta con la familia de su expareja Paolo Guerrero, pese a que el futbolista ya tiene nueva relación sentimental con la brasileña Ana Paula Consorte.

La modelo peruana fue captada bailando salsa y disfrutando de una reunión familiar con Doña Peta , madre del ‘Depredador’, según imágenes difundidas este 20 de octubre por el programa ‘Amor y Fuego’.

Como se sabe, Alondra era la engreída de la mamá de Paolo Guerrero, quien siempre creyó que se casaría con el jugador.

¿Qué dijo Alondra García Miró?

Alondra García Miró se pronunció por el video que difundió ‘Amor y Fuego’ y aclaró que no es reciente. Ella dejó un contundente comentario en la página de Instagram de ‘Amor y Fuego’.

La exnovia de Paolo Guerrero aclaró que el video sería antiguo, por lo que pidió al programa que haga la aclaración para evitar especulaciones:

“Rara vez hago comentarios sobre las notas que sacan sobre mi y mis temas personales porque sé que es parte de su trabajo, pero solo pido que las notas o vídeos se ajusten a la realidad y a los tiempos en que pasan. He visto que en los avances del programa están anunciando una nota donde difunden un evento que no es de ahora, es bastante antiguo y amerita aclararlo para que no se preste a especulaciones y mucho menos a malos entendidos. Aprovecho para agradecer el cariño y la atención que de alguna u otra forma me muestran”.

Alondra se pronuncia sobre video con Doña Peta

Sin embargo, tras difundirse las imágenes en redes sociales, muchos usuarios se mostraron indignados por la actitud de ‘Alito’, de seguir frecuentando a la familia de su expareja.

“De qué te sirve llevártela de maravillas con la familia si él ahora está con otra”; “De qué te sirve ser la preferida de la suegra si no eres la preferida del hijo”; “¡Alondra! Pasa ya la página. De qué sirve que la familia te ame… si él ni te respeta” , fueron algunas de las críticas.

