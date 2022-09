El reconocido coreógrafo Arturo Chumbe se refirió por primera vez a la polémica que se generó por la entrevista que le realizó a Adolfo Aguilar en su canal de YouTube, Soy Jackie Ford, donde este reveló que fue ‘saliente’ de Alejandro Pino ‘Chocolatito’.

En diálogo con Amor y Fuego, Arturo Chumbe reveló que no tenía idea que el exparticipante de “Esto es guerra” no había salido del clóset. Asimismo, contó que lo bloqueó de las redes sociales:

“Yo no sabía eso, en verdad, no sabía que estaba dentro del clóset, del baúl, del cajón, no sabía nada y no sé nada de él tampoco, después de lo que dijo, sus declaraciones en otro programa, yo soy muy tajante, está bloqueado de mi WhatsApp, de mi Instagram, en Facebook, en todo porque creo que no merezco tener amistades que piensen mal de mí y que yo pueda hacer algo a propósito para conseguir seguidores porque la verdad yo soy nuevo en mi canal de YouTube, tengo pocos seguidores, no necesito hacer nada provocado”.

Arturo Chumbe también aprovechó para recordar que él descubrió al ‘Chocolatito’ cuando trabajaba en una tienda y le dio la oportunidad de crecer como artista:

“Yo lo encontré vendiendo muebles en una tienda y de ahí me dijeron sus amigos que era talentoso, le hice el casting y de ahí empezó a tomar clases, le di la oportunidad porque me cayó bien, es un chico talentoso, pero bueno, a veces la fama te llega, empiezas a pisar nubes y te desubica, creo que está mal asesorado, me da mucha pena porque creo que es joven y talentoso”.

Por su parte, Rodrigo González aseguró que no era un tema para sacar en cara, ya que el venezolano se dedicaba a trabajar y no a delinquir:

“Sácale en cara, no sé, ‘tú que te dedicabas a falsificar documentos, tú que te dedicabas a la extorsión, tú que te dedicabas a la corrupción’, ¿pero tú que te dedicabas a trabajar, en un trabajo que siempre dignifica? No, no es motivo de menospreciar a nadie, ahí sí que falló”, dijo ‘Peluchín’.

