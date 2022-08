Este martes 20 de agosto, la salsera Brunella Torpoco respondió a las supuestas críticas de Yahaira Plasencia sobre su presentación en el programa ‘La Gran Estrella’ de Gisela Valcárcel. La interprete de “Honda - Costumbres” aseguró que no le gusta el morbo y no quiere entrar en dimes y diretes con la ‘Patrona’.

Sin embargo, la ‘ronquita de la salsa’ reconoció que los nervios la traicionaron tanto a ella como al participante lo que generó una descoordinación durante su presentación en vivo.

¿Qué dijo Brunella Torpoco sobre críticas de Yahaira Plasencia?

“Soy una persona que no le gusta el morbo. En realidad, Yahaira no habló mal de mí y ni siquiera habló mal del chico. Es un concurso donde ella está de jurado y tiene que dar su opinión. Ella tuvo mucha razón al decir lo que dijo porque se notó descoordinado. Está bien que dé su punto de vista y cada quién tiene su forma de pensar. Yo no lo tomo a mal, hay que apoyar al artista peruano, hay que apoyarnos entre peruanos”, manifestó para las cámaras de América Espectáculos.

Vale recordar que Yahaira Plasencia no quedó satisfecha con la presentación que hizo Brunella Torpoco y su dupla en ‘La Gran Estrella’ la noche de este sábado 20 de agosto.

“ Hacer salsa no es fácil, el tempo también es complicado, el sabor hay que tenerlo, es distinto (…) Es difícil tener a Brunella al costado y tratar de llevarle el ritmo y el sabor”, dijo la ‘Yaha’.

