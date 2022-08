Sergio George, productor musical estadounidense, expresó su admiración por la salsera Brunella Torpoco, quien se presentó este sábado 20 de agosto en ‘La Gran Estrella’, programa conducido por Gisela Valcárcel.

La ‘ronquita’ de la salsa’, quien acaba de regresar a los escenarios luego de un breve periodo de ausencia debido a que era víctima de amenazas de muerte, cautivó con su performance al músico, quien se desvivió en elogios por ella. El productor de Marc Anthony aseguró que le gustaría trabajar con Brunella Torpoco más adelante.

¿Qué dijo Sergio George sobre Brunella Torpoco?

“No la conozco, pero me encantó, lo que ha hecho ella es una cosa fenomenal en una industria tan difícil. La felicito mucho a ella, me gustaría conocerla en persona algún día. Yo le mandé un mensaje cuando pasó eso a través de Instagram y luego después ella me empezó a seguir, no sé por qué. Es muy talentosa, me impresionó muchísimo, tiene un gran futuro”, comentó Sergio George tras ver la presentación de la salsera.

Por su parte, Brunella Torpoco decidió responder a los elogios de Sergio George y mencionó que le gustaría hacer una colaboración con él.

“Admiro mucho a Sergio George, siempre lo he visto a través de pantallas, y este sábado lo conoceré en persona. Sí me gustaría trabajar con Sergio George, es un caballero admirable, él ahora trabaja con Yahaira (Plasencia) y están haciendo un gran equipo, pero yo feliz de poder conocerlo ese día” , sostuvo Torpoco.

