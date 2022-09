Este 28 de septiembre de 2022, durante el programa América Hoy, Carlos Cacho sorprendió a propios y extraños al revelar que Alejandro Benítes, mejor conocido como Zumba, le pidió disculpas siete años después del incidente que protagonizaron el “El gran show”.

Todo ocurrió cuando en el programa recordaron este momento como uno de los más polémicos en “El gran show”. “Yo solamente me arrepiento de una cosa: de no haberme hecho el paralítico para ver qué cara ponía el corriente de Zumba”, dijo Carlos Cacho al respecto.

Por su parte, Ethel Pozo recordó que fue más dramático detrás de cámaras: “Yo estuve ahí, yo trabajaba en producción, fue horrible, yo pensé que se iba a desnucar porque además, le cuento a todo el Perú, detrás había un hueco. El agua, además, se tumbó todo el agua y cayó en los cables, fue horrible, sentí pánico”.

“Fue un momento más feo que su peluca”, añadió Carlos Cacho, aunque luego, el maquillador contó que hace tan solo dos meses, coincidió con Zumba en un evento y esta vez le pidió disculpas sinceras por lo ocurrido:

“Hace poco me lo he encontrado (...) y me dijo de verdad -porque él se disculpó muchas veces pero nunca le creí porque se disculpó varias veces, pero como que entre chongo, con risas, o sea, no le creía-, pero en esta última vez que me lo encontré, además gracias a su prima, que es mi amiga (...) me dijo quiero que escuches a una persona que tú no sabes que es mi primo, y volteo y era Zumba, y se me acerca y por primera vez, lo digo de verdad -después de años, eso ha sido ahorita, hace dos meses- me dijo ‘con total honestidad te quiero pedir disculpas por lo que pasó en aquella oportunidad en ‘El gran show’”, dijo Carlos Cacho.

“En su momento acuérdate que él se disculpaba, pero se disculpaba sin seriedad”, indicó el maquillador, quien aparentemente aceptó las disculpas del ex ‘combatiente’.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR