Se arrepiente. César Vega fue detenido este último fin de semana por manejar su auto en estado de ebriedad. Y es que el salsero pasó la prueba de dosaje etílico, la cual arrojó que tenía 1.89 gramos por litro de sangre, cuando lo permitido en nuestro país es 0.5.

Esta vez, a través de su cuenta oficial de Instagram, el artista peruano hizo un mea culpa y pidió perdón a sus seguidores y a su familia por los hechos cometidos.

“Hay veces en la vida donde uno la pasa mal, pierde un poco el rumbo y comete errores, yo cometí uno del cual me arrepiento. Mi juventud, mi inexperiencia y mi irresponsabilidad me jugaron una mala pasada y no busco excusa alguna para remediarlo” , comenzó escribiendo en sus redes sociales.

“Quiero empezar pidiendo perdón a mi familia, la cual no tiene la culpa de mis acciones y tampoco de mis decisiones, a mis pocos amigos de los cuales he recibido el apoyo moral, a mis seguidores porque a pesar del error que cometí siguen manteniéndome fuerte y a todo aquel que lee este mensaje, expresarles mi más sinceras disculpas por este momento y por las imágenes que ustedes vieron en pantalla”, agregó.

En ese sentido, César Vega confesó estar pasando un mal momento a nivel personal, pero señaló que no es excusa para haber manejado borracho su auto en plenas calles limeñas, pues pudo haber ocasionado un accidente o hasta sufrir serias consecuencias él mismo.

“Hoy que estoy en casa en medio de un shock y un profundo arrepentimiento por mis actos puedo darme cuenta de que detrás del artista que ustedes conocen, hay un ser humano de carne y hueso que comete errores. No estoy pasando un buen momento personal desde hace algún tiempo y como repito no es una excusa para equivocarse de la manera en que yo lo hice ”, finalizó diciendo.

