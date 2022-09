La hermana menor de Micheille Soifer, Chris Soifer, sorprendió a propios y extraños al dar detalles de su ruptura con el organizador de eventos Yunko do Santos.

Todo ocurrió cuando un usuario le preguntó si estaría con alguien mayor que ella: “Sí, lo máximo ha sido como que 10 años mayor que yo, creo que más de eso tampoco”.

Así pues, un usuario preguntó a la participante de “Esto es bacán” cuál había sido su pareja con mayor edad y ella contó que fue el organizador de eventos Yunko do Santos.

“Yunko es el que me llevaba los 10 años que mencioné, yo tenía 23 y él 33, y creo que ha sido el más adulto”, explicó Chris Soifer.

Ante la curiosidad, un cibernauta preguntó detalles de esa relación a la hermana de Micheille Soifer: “¿Por qué terminó tu relación con Yunko? Papacito”.

Para sorpresa de todos, Chris Soifer dejó entrever que Yunko do Santos no fue sincero con ella: “Como ya pasó mucho tiempo, ya me siento libre de poder hablar, pero fue la falta de sinceridad ante algo muy importante, así que cambiaría lo de papacito”.

Fuente: Instagram @christiannesoifer

