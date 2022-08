El show ‘calentón’ de Dalia Durán sigue dando de que hablar y es que la modelo se presentó en el conocido prostíbulo llamado ‘Pantaleón’ donde se dejo ver en una sexy lencería. Esta presentación no paso desapercibida por la modelo Rocío Miranda, quien le dio con palo y le recomendó que piense en sus hijos.

A través de una entrevista con un medio local, la cubana negó ser una ‘chica de night club’ y juró que no es vulgar. La exesposa de John Kelvin aseguró que solo hace para mantener a sus cuatro hijos.

¿Qué dijo Dalia Durán?

“Yo no hago shows hot, solo desfile, hago animación y ahora con lo del canto. Las críticas no me importan y que raro que mi show sea malo y siga cerrando contratos. Soy sutil, no vulgar al hacer mis eventos”, declaró Dalia a Trome.

“Yo me estoy sacando la mugre por mantener a mis hijos y sé mis límites como mujer, jamás permitiría que ningún hombre me toque”, agregó.

