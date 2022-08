Melissa Klug y Samahara Lobatón se encuentran en el ojo de la tormenta luego que el tiktoker George Rubin las puso en evidencia y revelara que usan zapatillas bambas. La hija de la ‘Blanca de Chucuito’ trato de justificarse al afirmar que si ella puede gastar 40 mil soles en una fiesta para su hija, tranquilamente puede comprarse zapatillas de las marcas más caras. Esto molestó mucho a cientos de cibernautas que le dieron con palo en redes sociales.

Ahora, la empresaria chalaca decidió salir al frente para defenderse de los cuestionamientos y le respondió con todo al experto en marcas de lujo.

¿Qué dijo Melissa Klug?

“Entiendo que esta es una fórmula conocida, hablar de mí para tener algún tipo de rebote mediático. Al inicio me molestaba, pero ya aprendí que ese también es el costo de ser un personaje del medio. La misma prensa en infinidad de veces ha resaltado mis gustos por las marcas europeas, sobre todo porque he comprado casi todas mis cosas en tiendas de Francia y consta en mis historias destacadas”, declaró para Trome.

“Antes de la pandemia, viajé a Miami y Europa donde están las últimas colecciones de Louis Vuitton, creo que este ‘bloguero’ no conoce. No es mi culpa que solo conozca las prendas por fotos y no esté actualizado sobre la tendencia europea”, explicó.

En esa línea, Melissa Klug cree que el tiktoker habla de su hija y de ella para hacerse conocido en los medios de espectáculos: “Tengo las fotos y las facturas de las cosas que me compro, en fin. Pero si hablar mal de mí y de mis hijas (por Samahara) lo hace famoso, bien por él, le doy ‘follower’”.

