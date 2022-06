Anthony Aranda no fue ajeno a los dimes y diretes entre Melissa Paredes y su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. El bailarín también se pronunció luego de que la modelo difundiera chats de WhatsApp del ‘Gato’ Cuba que corroborarían su versión de que ya estaban separados.

El popular ‘Activador’ usó sus redes sociales para mandarle un mensaje a la exconductora de América HOY, quien dijo que “anímicamente, no me he sentido bien” tras la polémica con el futbolista del Sport Boys.

¿Qué dijo el bailarín? Esta vez, Aranda no etiquetó a Melissa Paredes ni tampoco compartió una imagen de ella o de su hija, como cotidianamente lo hacía.

Esta vez compartió un breve, pero emotivo mensaje: “Para adelante. siempre, mi guerrera. Te amo”, se lee en sus historias de Instagram, junto al símbolo de una ‘M’ 〽️, el cual siempre lo usa para referirse a Melissa Paredes.

Instagram - @anthonyarandab

Melissa Paredes se arrepiente de conciliación que firmó con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes mencionó al proceso legal que pronto iniciaría contra el padre de su hija para variar la tenencia compartida. Según ella, esta decisión la tomó porque la anterior conciliación no le permite pasar días de escolaridad con su hija.

“Y esta es una recomendación que les doy a todas las personas que están pasando por algo parecido a lo que me pasó o un proceso de separación ya sea de otra forma o lo que sea, no firmen jamás una conciliación en un estado emocional que no es estable, es lo peor que les puede pasar, es lo peor que pueden hacer y no se los recomiendo para nada”, manifestó.

