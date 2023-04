Matías Acuña, hijo mayor de Richard Acuña, salió en defensa de su padre luego de las acusaciones de Camila Ganoza, madre de la última hija del excongresista. En el programa de “Magaly TV, la Firme”, la joven reveló haber sido víctima de maltrato psicológico por parte del actual esposo de Brunella Horna. Asimismo, contó que el excongresista le fue infiel en más de una oportunidad y aseguro que, en más de una ocasión se llevó de viaje a su hija sin su permiso.

“Tuve mucho maltrato psicológico de su parte y maltratos de otros sentidos (maneras), que él sabe que son ciertos y que no me los podrá negar. Me minimizaron como mujer. Me ha gritado muchas veces en mi casa, frente a mi hija. Él siempre ha tratado de hacerme menos”, le contó al programa de Magaly Medina.

¿Qué dijo el hijo de Richard Acuña sobre acusaciones contra su padre?

A través de su cuenta de Instagram, el nieto de César Acuña se pronunció sobre la denuncia en contra de su progenitor y resaltó lo buen papá que es el político.

“Familia, lo más lindo. Siempre felices y juntos los 5″ , dijo este 10 de abril en altas horas de la noche. “El mejor papá del mundo”, resaltó junto a una fotografía donde se le ve con Richard Acuña y sus 4 hermanos.

Qué dijo el hijo de Richard Acuña de denuncia de Camila Ganoza. Foto: (Instagram/@richardacuña_).

“Te quiero bebé”, le contestó el heredero del popular “plata como cancha”.