Los problemas continúan en ‘Son Tentación’ por los presuntos manejos de Eduardo Rabanal, novio de Paula Arias. Luego de las fuertes declaraciones de Gustavo Robles, quien renunció a la orquesta de la salsera, el pelotero salió al frente para responder con todo.

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, Robles reveló cuál es el ‘trabajo’ del novio de Paula Arias en la agrupación salsera. “La apoya anímicamente, (¿apoyo moral?) exactamente, le dice ‘todo va a estar bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro’”, contó a los ‘urracos’.

El manager, quien trabajará con la orquesta hasta el 31 de diciembre del 2022, también habló del futuro de Rabanal en el futbol, lo que habría provocado la furia del ‘socio’ de la salsera.

“Hay personas que ni siquiera tienen que hablar del ‘soporte que doy’ o de lo que me espera a futuro. Las personas que están cerca del entorno de mi pareja conocen muy bien lo que está pasando en estos momentos y la clase de comportamientos que le están demostrando ” , escribió el exfutbolista del Carlos Stein.

La actual pareja de Paula Arias no quiso explicar cuál es su papel en ‘Son Tentación’ luego de los rumores de que se desintegraría por la incomodidad que genera su presencia.

“Solo les digo que lo que he ganado yo toda mi vida ha sido con mi propio trabajo y no a costas de nadie, nunca me he enriquecido a costa de otra persona y he pagado mal. Tiempo al tiempo que se darán cuenta y espero que ahí si existan titulares grandes de qué clase de gente son a las que se le da cabida” , comentó.

Eduardo Rabanal se pronuncia tras declaraciones del manager Son Tentación

