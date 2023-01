El exchico reality Elías Montalvo se habría reencontrado con el productor de Esto es guerra, Peter Fajardo, luego que expresó su deseo de conversar con él para solucionar todos los temas que quedaron pendientes entre ellos.

“Siempre dije que él fue una persona A1, fue un caballero en el tempo que salimos. Sí, dije que nunca estuvimos porque es la verdad, no lo negué, pero nosotros llegamos a salir, salir y conocernos”, dijo Elías Montalvo semanas atrás en sus redes sociales.

“Si tendría que hacer un mea culpa podría ser no exponer tanto mi vida personal porque se presta a muchas cosas, de repente en algún momento pude exponer mucho el tema con Peter, por ejemplo y siento que eso me trajo muchos problemas, más allá de todo, de la relación también con mi ex”, agregó.

Incluso, Elías Montalvo reveló que le mandó un mensaje a Peter Fajardo pidiéndole hablar, pero el productor lo dejó en visto: “No es que le quiero hablar por trabajo ni nada porque al final de todo, si yo vuelvo o no vuelvo al programa o a la televisión, no es por eso que yo me quiero acercar, sino para estar bien y dejar las cosas bien”.

El último fin de semana, después que el mencionado programa difundió imágenes de Peter Fajardo con Raúl Carpena, un joven de 19 años que es el nuevo jale de Esto es guerra, Elías Montalvo reapareció en un evento con Silvana, quien es parte de la producción del reality.

“Existen las 2das oportunidades”, señaló Elías Montalvo en un video de TikTok.

Poco después, Elías Montalvo y Peter Fajardo se habría encontrado en una reunión, según el programa Amor y fuego.

