Lucy Cabrera, actual abogada de Enrique Espejo, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Yuca’, se refirió al veredicto del Poder Judicial, quienes fallaron a favor de Clara Seminara, quien en el año 2019 acusó al comediante de acoso sexual.

Al respecto, la denunciante afirmó haber sido víctima de “tocamientos indebidos” cuando ambos formaban parte del elenco de “El wasap de JB” por el aire de Latina TV. Tras la decisión final, la defensa del acusado reveló las medidas que tomarán en respuesta.

En ese sentido, Lucy Cabrera ofreció una entrevista para el programa “Amor y Fuego” y comentó que como equipo apelarán la sentencia de pena privativa de libertad suspendida, argumentando que esta es una medida provisional en primera instancia.

“Todavía no ha terminado el proceso, sigue en investigación, porque dentro del proceso ha habido situaciones no regulares que justamente se van a apelar para que la Sala Superior pueda revisar el proceso que se ha llevado de acuerdo a ley (...) Mientras no se termine la investigación, no podemos determinar si es culpable o no, si se cometió el delito o no”, manifestó la letrada.

