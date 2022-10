El actor Erick Elera se pronunció luego del regreso de Natalia Salas con el personaje de Andrea Aguirre a la serie “Al fondo hay sitio”.

“Nos encontramos aquí en maquillaje, yo ya terminaba de grabar y ella justo llegaba para hacer la escena, pero como que nos leemos porque yo ya puedo pensar o saber por dónde ella iba a llevar la escena porque en realidad la que hablaba mucho más era ella y ahí está, estaba hilada la cosa”, dijo Erick Elera para América Espectáculos.

El actor explicó que no grabaron juntos: “Pareciera que hemos estado de verdad hablando por teléfono, pero no ha sido así, pero ahí está la química, la química presente y eso motiva, no solamente a mí, la gente quiere que regrese”.

Erick Elera también expresó su deseo de que Natalia Salas regrese para más escenas con su personaje, Joel Gonzáles: “En esta Joel es el que se espanta y le corta, dice descartada, pero de repente se les ocurre que venga a tocar la puerta y ya tenemos Natalia y Andrea para rato, eso sería buenísimo”.

De otro lado, el actor se refirió a las escenas de Jorge Guerra, quien interpreta a Jaime ‘Jimmy’ Gonzáles: “Desde un principio sabíamos que era un actor muy capaz, que era cuestión de darle un tiempo y ya se ha ganado el cariño de la gente, no solamente en la comedia sino en todo porque su personaje matices muy interesantes y Jorgito lo maneja muy bien y también tiene muy buena química con Karime, creo que funcionan muy bien, son de esas parejas que tú ves en pantalla y te emocionas”.

Natalia Salas volvió a 'Al fondo hay sitio' con un corto papel

Fuente: América Televisión

