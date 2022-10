Este lunes 17 de octubre de 2022, la actriz Natalia Salas reveló que recibió su primera quimioterapia para tratar el cáncer de mama. A través de Instagram, mostró su fortaleza y explicó cómo es todo el procedimiento.

“Es hoy, es hoy, es hoy”, escribió Natalia Salas en Instagram Stories. “Esperando. Sí, traje mi pijama”, comentó la actriz, quien compartió fotos mientras se preparaba para la quimioterapia.

“Empecé con la pre quimio ¿Saben cuánto dura toda la quimio?”, preguntó a sus seguidores. “Ahorita estoy en la pre quimio. Hablo bajito porque hay más pacientes y no quiero molestar”, dijo la actriz.

“Hello, estoy aquí, ya en los cuartitos de quimioterapia. Bueno, es bastante diferente a lo que yo pensaba, cada paciente está en una salita solo para él, tengo tele, y el catéter port, por acá me están pasando la hidratación, la quimioterapia en sí, porque hoy día me van a poner dos diferentes, dura media hora cada una, pero hay que hidratar mucho el cuerpo, antes, durante y después”, explicó Natalia Salas.

La actriz explicó que estará casi todo el día en este procedimiento: “Entonces me voy a ir como a las 5 de la tarde, chicos, dura un montón, me citaron 9:30, me han empezado a poner las cosas 10, 10:15, y me iré sobre las 5 de la tarde, un poco más. Preparan ahí un montón de cositas que te ponen para proteger el estómago, para protegerte a ti, antialérgicos, etc”.

“Oficialmente empezamos con la quimio”, se lee en otro post.

Fuente: Instagram @nataliasalasz

