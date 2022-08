¿Lo habrá hecho con segunda? Érika Villalobos se ha encontrado en medio del ojo público luego de confesar para un programa de Youtube que, varios ‘chibolos’ le habrían coqueteado tras finalizar su matrimonio con Aldo Miyashiro.

Asimismo, la reconocida actriz también contó otros detalles de su vida privada y formas de pensar en algunas entrevistas y ahora, sorprende a todos sus seguidores con nuevos y reflexivos mensajes.

Como se sabe, el último fin de semana la exreportera Fiorella Retiz rompió su silencio tras el polémico ampay con Aldo Miyashiro, lo cual ocasionó el fin del matrimonio entre el popular ‘Chino’ y la actriz.

Luego de ello, Villalobos se ha mantenido activa en sus redes sociales y compartiendo peculiares frases. Esta vez, causó reacciones entre sus fans en su cuenta oficial de Instagram

“La piedra, el distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó, con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete”, se lee al inicio de la historia de Érika Villalobos.

“David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento”, finaliza la publicación compartida por la actriz nacional.

