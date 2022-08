Luego de revelar que tuvo la oportunidad de trabajar con Magaly Medina y lo que está haciendo ahora. Fiorella Retiz decidió deslizar su opinión acerca de las diferencias de género que vivió tras el ampay de infidelidad que protagonizó con Aldo Miyashiro.

Antes de cerrar la entrevista que dio para ‘Minuto TV’, Fiorella Retiz anunció una segunda entrevista y reveló de qué desea hablar, deslizando una indirecta para Aldo Miyashiro: “En las empresas te dicen, se apoya ala mujer y cuando pasa algo le dicen chau a la mujer y al hombre le dicen pase”.

Yendo un poco más a la yugular, Fiorella afirmó que no entiende a los programas que hacen apoyo social y dicen: “Vamos a apoyar a la mami, madre soltera que necesita ayuda”, pero la realidad es diferente cuando el problema pasa dentro de la casa.

Finalmente, confirmó estar decepcionada de las personas con las que entabló amistad en la era Aldo Miyashiro: “Hace meses he pensado que había gente que me querían y me hicieron daño”.

