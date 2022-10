Ethel Pozo se mostró apenada por la actitud de Melissa Paredes , exconductora de ‘América HOY’, quien dejó entrever en varias ocasiones que la hija de Gisela Valcárcel y la producción le dieron la espalda luego de su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Como se recuerda, la actriz salió inmediatamente del programa, en octubre del 2021, luego que fuera vapuleada EN VIVO por los cuestionamientos de Janet Barboza por una supuesta infidelidad.

“Te voy a dar la espalda como me la dieron a mi”, “ni con mil puntos voy a ese programa”; han sido algunas de las frases que lanzó Melissa Paredes cuando quisieron invitarla al magazine de Ethel Pozo.

“Yo respeto lo que ella diga, pero lo que no entiendo hasta el día de hoy es lo de la espalda, no sé si se habla de lo que pasó en tele o lo que pasó realmente por WhatsApp, porque por WhatsApp estuvimos todos, [la apoyaste] apoyando es poco”, dijo indignada Ethel Pozo.

La hija de Gisela también se ‘limpió' y reiteró que ella no decidió despedir a Melissa Paredes, responsabilizando de esta decisión a los encargados de ‘GV Producciones’.

“A qué se refiere (Melissa), nosotros somos conductoras. Yo no tengo nada que ver con lo que hagan papa Armando, Miguelito (la producción). Me gustaría que lo aclare porque yo siempre yo caigo en el mismo saco (con Janet Barboza), cuando el año pasado se fue a otro programa, en otro canal, y la gente saca ‘Ethel y Janet’ (…) eso no es justo“ , agregó.

