Sin piedad algunas. Ethel Pozo no pudo ser ajena al escándalo en el que se ha visto envuelto Christian Cueva, quien viene siendo investigado por la directiva de Alianza Lima, por presuntamente haberse ido de fiesta y faltar a la práctica con su equipo.

Al respecto, los conductores de “América Hoy” se pronunciaron en su última edición y hasta revelaron la exhorbitante suma de dinero que ganaría el pelotero como parte del equipo blanquiazul.

“Si cobras lo que cobras, bien ganado”, manifestó inicialmente la hija de Gisela Valcárcel, a lo que Janet Barboza rse sumó. “Si, pero que no se haga el pobrecito. Christian Cueva no está a la altura”, aseveró. “Pero si tu cobras 6 mil o 7 mil, no vas a dejar plantados a nadie”, expresó Ethel Pozo tajantemente y bastante indignada.

Christian Cueva se va de juerga y falta a entrenamiento con Alianza Lima

Christian Cueva enfrenta la peor crisis futbolística de su carrera. El popular ‘Aladino’ será separado de Alianza Lima por sus constantes indisciplinas, por las cuales el club le abrió una investigación que pondría fin a su paso por el fútbol peruano.

A esto se suma que el jugador no asistió al 3 de junio a los entrenamientos de Alianza Lima, luego que fuera captado en una discoteca en Trujillo y también inaugurando una cancha de fútbol junto a varias cajas de cerveza. Todo ocurrió el último fin de semana.

En un primer momento se le vio bailando y cantando la canción ‘Ven mi amor’ que interpreta ‘Amornía 10′; sin embargo, cuando se da cuenta que lo están filmando con un celular, lanza un insulto: “¡qué pasa conch... are!”. Además, se le ve levantando el dedo del medio a las personas que lo ‘ampayan’. En el video se ve que uno de sus acompañantes intenta que Cueva baje la mano, pero este no le hace caso.

