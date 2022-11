La conductora Ethel Pozo y su esposo, Julián Alexander, celebraron 2 meses de casados el último 10 de noviembre de 2022. La pareja acudió a cenar a un evento y, en el lugar, la prensa preguntó a la hija de Gisela Valcárcel si planeaba tener otro hijo.

“Es lindo cuando las cosas salen bien, cuando la vida te sonríe, como decía ahí, de alguna forma porque también somos una pareja normal y somos papás y criamos, porque hay veces que la gente ve algo y piensa que todo es perfecto; no, nada es perfecto, pero cuando la vida en pareja es tan bonita, sí, pasa rápido”, dijo Ethel Pozo sobre sus 2 meses de casada.

Sobre la posibilidad de quedar embarazada, Ethel Pozo respondió: “No, no tengo miedo, me encanta ser mamá, es mi rol favorito y si bien, claro, tengo dos adolescentes, sí, a todos nos encantaría en casa”.

“El varoncito”, le dijo la reportera de América Espectáculos. “Lo que Dios quiera”, respondió Ethel Pozo.

De otro lado, Ethel Pozo reveló que ya tiene listos los vestidos que utilizará en la boda de Valeria Piazza y Brunella Horna, pero teme llegar con algunos kilos de más:

“Lo único malo es que sigo comiendo, justo ahorita me encuentro con Verónica Linares y me dice ¿cómo vamos a hacer? Y le digo claro, ya no hay nada que podamos hacer en una semana, de verdad, yo bajé de peso para la boda y luego, en esta felicidad, he subido 3 kilos y ahora falta la preventa de América y el matri de Valeria y ya, sabes qué, ya, me entrego, soy feliz, lo que venga, en 5 días qué vamos a hacer”, comentó entre risas.

Fuente: América Televisión

