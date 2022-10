Facundo González, chico reality, sorprendió a todos en ‘El Gran Show’ al declararle su amor a la conductora Gisela Valcárcel. El ‘Wacho’ se emocionó más de la cuenta y le expresó sus sentimientos a la ‘Señito’.

“Esto no es un juego, con Michelle (Alexander) es un juego, pero contigo no es juego. Yo te amo de verdad, ¿por qué te da vergüenza?. No te pongas nerviosa”, le dijo Facundo a Gisela, quien no pudo ocultar su nerviosismo.

Fuente: (América TV)

TE PUEDE INTERESAR