La modelo Paloma Fiuza no descartó apoyar a su expareja Facundo González en la pista de baile de “El gran show”. Por su parte, las ‘guerreras’ aseguraron que el argentino tiene todo para destacar en el reality de Gisela Valcárcel.

“Lo vi espectacular en ‘El gran show’, la verdad que su carisma, su simpatía indudablemente va a ir mejorando con el baile, quizás no es lo más fuerte, pero la composición de Facundo, todo él es ‘El gran show’”, dijo Karen Dejo sobre su compañero.

“A mí sí me gustaría verlo como coanimador de Gisela”, admitió Karen. Por su parte, Micheille Soifer se mostró orgullosa y aseguró que Facundo González será el próximo Marcelo Tinelli.

“Facu es un personaje increíble que a donde va lleva alegría, yo sé que va a aprender muchísimo en el programa, va a aprender mucha danza, mucho baile, va a aprender mucho desenvolvimiento, que creo que es lo único que le falta. La verdad yo creo que él va a ser el próximo Tinelli, yo lo veo así como conductor, toda una estrella, yo soy su fan”, comentó Micheille Soifer.

Rosángela Espinoza afirmó que Facundo “es el ganador ya”: “le da ese toque al programa, esa diversión, ese carisma”.

La expareja de Facundo, Paloma Fiuza, aseguró que el argentino va por buen camino: “Él no necesita refuerzo, él va a hacerlo bien solo”. Sin embargo, cuando le preguntaron si lo apoyaría, Paloma Fiuza no lo descartó: “No sé, habría que analizarlo”.

La brasilera también contó que le gustaría participar en el reality de baile: “Ay, no, yo sí voy feliz. Yo ya estuve en Divas, es complicado, pero sí se puede, toma bastante tiempo pero mi vida es así, es esa, yo daría lo mejor de mí también”.

Paloma Fiuza sobre aparecer en 'El gran show'

Fuente: América Televisión

